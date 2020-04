Mit Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln und langen Schlangen vor den Baumärkten hat Österreich am Dienstag die geplante, schrittweise Rückkehr in die Normalität begonnen. Aber wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober mehrmals betonte, steht die schwerste Zeit erst bevor. Bei #brennpunkt am Mittwochabend beantworten daher er und andere Mitglieder der Bundesregierung wieder Fragen zur Corona-Krise. Und diese stellen auch diesmal Sie, liebe krone.at-User!