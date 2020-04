Bad Hofgastein war quasi der Anlassfall für das Inkrafttreten der Quarantäne über das ganze Gasteinertal am 19. März. Ein Apotheker und vier seiner Mitarbeiter sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Infizierten in Bad Hofgastein stieg auf 33, sank aber bis 10. April auf 20. Bürgermeister Markus Viehauser zeigte sich über die Aufhebung der Quarantäne erleichtert und bedankte sich bei der Bevölkerung für „das große Verständnis“. Er mahnte aber zur Vorsicht. Man müsse sich weiterhin an die noch geltenden Verordnungen halten, erklärte er am Montag in einer ersten Stellungnahmen, und zog in diesen Appell auch die Zweitwohnungsbesitzer mit ein.