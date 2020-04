Ein Motor, der einen einfachen Beatmungsbeutel antreibt und diesen in der benötigten Atemfrequenz drückt - so simpel wie lebensrettend ist das Gerät für Notfälle, das kluge Steirer in der Krise erfunden haben. Und die Anleitung für den „Pneumo“ stellen sie sogar kostenlos zur Verfügung.