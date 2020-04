Was die Steirer wohl am meisten vermisst haben: Farbe, Erde, Pflanzen, Mörtel & Co.! Vor Baumärkten bildeten sich teilweise richtige Schlangen, die Parkplätze waren so voll, dass Erinnerungen an Weihnachten aufzogen. „Aber die Leute haben sich sehr diszipliniert verhalten, haben gewartet, Abstand gehalten“, erzählt uns ein Filialleiter.