„Wie sieht Heimat aus?“

Und so steht am Anfang des Bandes auch eine altbekannte Frage: „sag, was nennst du heimat“. Und was als klassischer Gedichtband beginnt, franst Seite für Seite immer mehr aus: Es mischen sich Zitate, fremde Sprachen, Bilder und unbekannte Zeichen in den Text, letztlich sogar Überschreibungen.