Zwei Trupps der ABC-Abwehrkompanie aus Mautern haben am Dienstag den Sitzungssaal des niederösterreichischen Landtags in St. Pölten desinfiziert. Die Mandatare treten am Donnerstag zusammen, um das „NÖ Covid-19-Gesetz“ zu beschließen. Statt 56 Abgeordneten werden in Zeiten des Coronavirus nur 39 anwesend sein.