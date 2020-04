Preise sinken drastisch

Statt sich über Einnahmen freuen zu können, drohen die europäischen Bauern auf der überschüssigen Milch regelrecht sitzen zu bleiben. So lag etwa der Preis für Magermilchpulver jüngst bei nur noch 211 Euro pro 100 Kilogramm. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies zwar eine Zunahme von elf Prozent, doch die Preise gingen seit Februar wöchentlich zurück. Auch die Käse-Produzenten leiden unter der Krise. So erklärt Michel Lacoste, Präsident der Hersteller geschützter Milchproduktmarken in Frankreich: „Die Lage ist katastrophal. Wir fühlen uns sehr alleine und isoliert, wir haben auf einen Schlag all unsere Kunden verloren.“