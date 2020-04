Niederösterreich halbiert seinen Landtag für die April-Sitzung. Anders in Oberösterreich, dort gibt’s Lebenszeichen vom Landesparlament in voller Besetzung. Am Donnerstag als Ausschussrunde - auch mit Corona-fernen Themen vom Lkw-Transit im Mattigtal über regionale Kantinenversorgung bis zu klimafitten Schulen.