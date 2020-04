Russland will eine Raumsonde auf den Mond schicken, um damit bemannte Missionen auf den Erdtrabanten vorzubereiten. Das Raumfahrzeug namens „Luna 27“ solle nach seiner Landung gefrorene Bodenproben in bis zu zwei Metern Tiefe entnehmen und noch an Ort und Stelle auswerten, sagte am Dienstag der Generaldirektor des russischen Raumfahrtunternehmens Lawotschkin, Wladimir Kolmykow.