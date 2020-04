Es sind heftige Anschuldigungen, mit denen die Kremser Volkspartei nun aufhorchen lässt. In einem Video wirft sie der SP-Mehrheitsfraktion vor, die Corona-Krise schamlos ausgenutzt zu haben, um das Stadtjournal in ein „rotes Parteiblatt“ umzufärben. Festmachen will man das unter anderem auch daran, dass der sonst in Gelb gehaltene Schriftzug des Journals plötzlich in Rot gefasst war. „Außerdem wirkte nur die SP an dem Heft mit“, empörte sich VP-Jungpolitiker Patrick Mayer in seiner Ansprache vor dem Magistrat.