Wichtig ist, was hinten rauskommt. Könnte man meinen. Auch beim Dieselmotor. Tatsächlich wird der aber teilweise TROTZ dem, was er durch den Auspuff schickt, geächtet. Der von Volkswagen verursachte Dieselskandal hat schon Erbsünde-Charakter und ist ein Grund dafür, dass Politik und Hersteller massiv auf Elektroautos setzen. Dabei belegen aktuelle Real-Messungen, dass moderne Selbstzünder in Sachen Schadstoffe mustergültige Saubermänner sind. Dass sie weniger Sprit verbrauchen als Benziner, ist ohnehin unbestritten.