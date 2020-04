Gute Neuigkeiten für Pendler. Die Mehrfahrtenkarte behält bis September dieses Jahres ihre Gültigkeit. Auf den längeren Einlösezeitraum für die normalerweise nur drei Monate lang gültigen Tickets haben sich das Pendlerforum und das Busunternehmen Südburg geeinigt. „Wir wollen damit alle Pendler in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit unterstützen“, betont Südburg-Geschäftsführer Siegfried Tanczos. Der Verkehrsverbund Ostregion stellte mit dem Ende der Osterferien seinen Betrieb um. Es gelten zwar weiterhin die Krisenfahrpläne, auf Strecken mit einem stärkeren Fahrgastaufkommen werden aber mehr Züge unterwegs sein. Damit wird auf die ersten Lockerungen der Sicherheitsmaßnahmen reagiert. Um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, sind einige Bestimmungen zu beachten. Neben dem Einhalten des Sicherheitsabstandes wird zusätzlich an das seit dieser Woche verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erinnert.