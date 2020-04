Auf der WEBUILD-Energiesparmesse in Wels war Michael Karlhuber vor einigen Wochen mit einem Bioethanol-Ofen vertreten, der direkt in ein Wohnzimmermöbel verbaut wurde. „Die Fernbedienung zu drücken und Feuer und Wärme zu genießen, liegt enorm im Trend“, so der Hafnermeister aus Steinhaus bei Wels.