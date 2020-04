Keine Hubschraubereinsätze am Montag

Während die Bergrettung in den vergangenen drei Tagen keinen einzigen Einsatz verzeichnete, musst der Notarzthubschrauber am Samstag drei Mal und am Sonntag zwei Mal abheben. Nur vereinzelt sei es in Tirol am Osterwochenende zu Organstrafmandaten oder Anzeigen gekommen, bestätigte auch die Polizei.