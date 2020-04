Während sich zahlreiche Gemeinden noch in Schockstarre befinden, wird in Wiener Neustadt fleißig an der zukünftigen Aufstellung der Infrastruktur gebastelt. Zuvor wurden aber die Mitarbeiter der Aqua Nova, der Kulturbetriebe und der Parkraumbewirtschaftung in Kurzarbeit geschickt. Rund 100 Mitarbeiter müssen sich somit auf finanzielle Einschnitte gefasst machen. Es wird aber aufgeatmet, dass es keine Kündigungen braucht.