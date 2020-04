EU-Trainingsmission in Mali wird eingestellt

Das Bundesheer wird Personen aus den Einsatzräumen zurückholen, die nicht unmittelbar und dringend an der Erfüllung der Missionsziele beteiligt sind. Dies betrifft vor allem Personen, die aufgrund ihres Alters einer Risikogruppe angehören, bzw. nationale Unterstützungselemente. Bei Kleinmissionen kann es zu verstärkten Maßnahmen kommen. So wurde beispielsweise die Ausbildungstätigkeit der EU-Trainingsmission in Mali eingestellt.