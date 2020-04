Süß, schmackhaft und erfrischend - so kennen und schätzen Millionen Menschen in ganz Österreich die köstlichen Erdbeeren aus dem Burgenland. Und die sollten eigentlich jetzt geerntet werden. Doch viele Landwirte fürchten, dass ihnen die kostbaren Früchte zum Großteil auf den Feldern verfaulen. Denn aufgrund der Corona-Krise sind die traditionellen Erntehelfer aus Ungarn, Rumänien oder der Slowakei derzeit auch bei uns sprichwörtlich Mangelware. Die Landwirtschaftskammer in Eisenstadt hat deshalb bereits gemeinsam mit der Bundesregierung eine Online-Vernetzungsbörse ins Leben gerufen, um Menschen, die einen Job suchen, an Erdbeerbauern zu vermitteln. Allerdings seien vor allem viele Österreicher die harte Arbeit in gebückter Haltung auf den Feldern nicht mehr gewohnt. Während bei kleinen Familienbetrieben alle zusammenhelfen, um die Ernte zu retten, stehen größere Produzenten vor erheblichen Herausforderungen.