Grebner: Auch wenn die besucherlose Zeit weh tut: Der Salzburger Zoo hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Er erhält aber zusätzlich Spenden von privaten Tierfreunden sowie von Partnerfirmen und kann sich so ganz gut über Wasser halten. Was uns in dieser Situation noch zugute kommt: Wir haben auch nicht so viele heikle, kostenintensive Tiere, wie etwa Koalas oder Pandas, die zum Beispiel die Bambus benötigen. Dieser kommt von weit her und die Nachlieferungen sind derzeit schwierig.