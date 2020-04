Es gibt Orte auf dieser Welt, wo man sich zur Begrüßung noch die Hände schütteln oder sich umarmen kann. Wo Kinder noch in die Schule und auf Spielplätze dürfen und man abends in Restaurants oder Bars sitzt. Wo die Menschen in der Früh ganz normal in die Arbeit gehen und nachmittags wieder nach Hause. Es gibt noch Orte auf dieser Welt, wo vieles noch so ist, wie es vor der Corona-Krise war.