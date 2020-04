In die Wirtschaft kommt Bewegung. Schrittweise will die Landesbaudirektion ab heute vom stark reduzierten Arbeitsaufwand auf Normalbetrieb umstellen. Betroffen sind vor allem Projekte der Straßenverwaltung, aber auch jene im Wasserbau. „Technische Vorhaben, die der Verkehrssicherheit dienen, haben Vorrang. So ein wichtiges Detailgebiet ist etwa das Aufbringen von Bodenmarkierungen auf den Landesstraßen“, heißt es dazu aus Eisenstadt. Ein aktuelles Beispiel sind die Linien- und Flächenmarkierungen auf der B 16 zwischen der Grenze in Klingenbach und Wulkaprodersdorf. Wie betont wird, seien solche Arbeiten derzeit besonders gut umzusetzen, da das Verkehrsaufkommen wegen der Covid-19-Situation um fast zwei Drittel reduziert ist.