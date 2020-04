Bei der Maßnahmenlockerung will der Minister „die Logik und den Hausverstand walten lassen“, soll heißen: Outdoor- vor Indoor-Sportarten und Einzelsport- vor Mannschaftssportarten oder Kampfsportarten. Mit der Prämisse „Einschränkungen so viele wie notwendig, Freiheiten so viele wie möglich“ soll den Sportverbänden Handlungsspielraum gegeben werden. „Dann können, sollen und dürfen die jeweiligen Sportverbände selber auch mitentscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun.“