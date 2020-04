Derzeit findet an den Schulen kein Unterricht statt. „Vor allem die Berufsschulen sind aufgrund der geringen Unterrichtszeit - im Vergleich zu Vollzeitschulen - besonders darauf angewiesen, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um die Lerninhalte zu vermitteln“, meint Hilla Lindhuber, Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur in der Salzburger Arbeiterkammer. Berufsschülerinnen und -schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen, oder das technische Equipment daheim mit Eltern im Home-Office oder schulpflichtigen Geschwistern teilen müssen, gerieten so jedoch ins Hintertreffen. Das will Eder mit der Unterstützungsaktion verhindern.