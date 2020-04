In einem Offenen Brief formulierte die Landesgruppe Steiermark des Österreichischen Städtebundes am Dienstag ihre Ängste, bedingt durch die Corona-Krise einen finanziellen Bauchfleck hinzulegen. Auf der einen Seite verzeichnen die Kommunen Einbrüche etwa im Bereich der Kommunalsteuer oder bei den Miteinnahmen, auf der anderen Seite würden aber die Kosten für Altersheime oder Veranstaltungszentren gleich bleiben.