Der EV Linz will in der kommenden Saison an der Liga teilnehmen. Da eine eigene Halle Voraussetzung an der Teilnahme ist, schaut es für die Black Wings schlecht aus, der neue Verein hat dagegen den ersten Grundstein gelegt. „Selbstverständlich wird die LINZ AG Eisarena weiterhin dem Eishockeysport zur Verfügung stehen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung eines demokratischen Vereins, welcher auf einer breiten Basis auf-gebaut ist und von einem Team getragen wird“, hieß es in der Aussendung.