Zubereitung: Kartoffeln schälen und grob raspeln - wie für Kartoffelpuffer. Hartkäse grob reiben. Geschnittenen Lauch, und Speck in einer Schüssel mit den geriebenen Kartoffeln und Käse vermengen. Die Massen in der haftbeschichteten Pfanne in Öl anbraten, wenden und knusprig ausbraten. Innen soll der Friko noch weich sein.

Serviert wird z.B. im Ganzen mit etwas Sauerrahm und Kirschparadeisern. Bis hoffentlich bald in „bella Italia“ oder beim Lieblingsitaliener „um´s Eck“.