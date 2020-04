Andrew Cuomo (62) ist als Gouverneur von New York der Boss jenes Bundesstaats, der in den USA von der Corona-Pandemie am schwersten getroffen wurde. In diesen schweren Zeiten schafft er es jedoch, mit unterhaltsamen Live-Interviews im TV seinen Landsleuten ein Schmunzeln zu entlocken. Der Gesprächspartner: sein jüngerer Bruder ...