Und am Ende noch ein kleiner Vorgeschmack: Um den Schülern in dieser schwierigen Zeit sinnvoll unter die Arme zu greifen, werden die „Krone“ und der „Mathe-Trainer“ auch „Webinare per Skype" zu bestimmten Mathematik-Themen - moderiert von den Experten des Verlags - online zur Verfügung stellen. Details dazu folgen in Kürze!