„So viel Freiheit wie möglich“

Das Motto in den nächsten Monaten werde sein: „So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig“, erklärte Kurz. Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, werden man die Notbremse ziehen und neue Maßnahmen setzen. Aktuell setze man aber erste Schritte in Richtung eines „normalen Lebens, das wir alle so lieben“.