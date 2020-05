Was brauche ich am Anfang?

Es ist nicht notwendig, gleich zu Beginn Hunderte Euro für Materialien auszugeben. Zwar empfiehlt es sich, von Anfang an in hochwertige Produkte zu investieren, doch reichen einige wenige Pinselgrößen und Farbtöne sowie ein gutes, kalt gepresstes Aquarellpapier für die erste Zeit vollkommen aus. Andere Hilfsmittel - wie Lineal oder Geodreieck, Bleistift, Tixo oder Gelstifte - befinden sich meist in jedem Haushalt und müssen nicht extra besorgt werden, so Lara Schmitt, die ihre Werke auch auf Instagram teilt, in Easy Watercolor -Dein 30 Tage-Workshop (EMF).