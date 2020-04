Ausgehverbot für 31 Städte und Provinzen in der Türkei

In der Türkei gibt es mehr als 61.000 Corona-Infizierte, etwa 1300 Menschen sind bisher an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wegen der Pandemie gelten in dem Land strenge Ausgangsbeschränkungen. In 31 Städten und Provinzen wurde ein Ausgehverbot für das Wochenende verkündet.