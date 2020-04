Aktivistin warnt vor mehr Waffengewalt

„Das Risiko von Massenerschießungen ist geringer, wenn jeder zu Hause ist und Schulen und andere öffentliche Plätze geschlossen sind“, sagt Margaret Gleason. Sie ist Studentin an der Georgetown-Universität in der US-Hauptstadt Washington und engagiert sich bei der Protestbewegung „March For Our Lives“, die sich für Maßnahmen zur Kontrolle von Schusswaffen starkmacht. Gleason geht allerdings nicht so weit, das geringere Risiko für Zwischenfälle an Schulen oder auf öffentlichen Plätzen als „positiven Aspekt der Krise“ zu bezeichnen. Sie warnt, dass das Risiko der Waffengewalt in der Krise zugenommen habe.