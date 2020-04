Ein Foto von sich im schwarzen und sehr minimal bemessenen Zweiteiler postete die 30-Jährige am Osterwochenende auf Instagram. Dazu schrieb sie, dass sie aktuell „Urlaub in Gartonien“, also im heimischen Garten, mache. Das Ergebnis ihres Faulenzertages in der Sonne präsentierte Thomalla schließlich in einem weiteren Posting, das sie mit den Worten „Wenn du keinen Job, aber Bräune hast“ kommentierte.