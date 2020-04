Trump sieht Leistungen nicht anerkannt

Gouverneure, Gesundheitsexperten und Journalisten fanden in dem Video lobende Worte für die Maßnahmen von Trump in der Krise. „Wir können Ihnen Hunderte solcher Clips zeigen“, meinte Trump. „Es ist sehr traurig, wenn Leute falsche Geschichten schreiben.“ Es sei viel in den vergangenen Wochen geleistet worden, doch leider werde dies nicht anerkannt. Die „New York Times“ hatte dem Präsidenten am Wochenende zögerliches Handeln vorgeworfen.