Ansturm in Baumärkten groß!



Wie in ganz Österreich ist auch der Ansturm in den Baumärkten enorm. Die Parkplätze sind komplett voll - besonders beim OBI in Klagenfurt. Ein Mitarbeiter: „Es ist ein riesen Ansturm! Alle wollen zuhause arbeiten. Die Leute kaufen Gartenzubehör, Baumaterial, Böden, Pflanzen...“

Vor dem Eingang werden alle Einkaufswägen desinfziert! Es gibt jemanden, der die Autofahrer einweist. Es werden auch nicht alle Kunden auf einmal ins Geschäft gelassen. Es gibt Sicherheitsmitarbeiter, die darauf achten, dass alles geordnet abläuft!