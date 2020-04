„Es gibt Hoffnung“

Bereits Ende März hatte sich Macron für die grenzübergreifende Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen das Coronavirus bedankt. „Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn“, schrieb Macron damals auf Twitter mit Blick auf die Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus der Region Grand Est. Es gebe Hoffnung, sagte Macron. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum Paris seien die Krankenhäuser überlastet. Am 1. April landete ein aus der nordostfranzösischen Stadt Metz kommender Militärhubschrauber mit zwei Covid-19-Patienten am Flughafen in Salzburg.