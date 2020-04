Interessant wird wohl auch das Wettbieten um Cavani. Der 33-jährige Uruguayer taf heuer in 22 Spielen sieben Mal und ist noch immer 20 Millionen Euro wert. Im Winter wurde über einen Wechsel des Stürmers zu Atletico Madrid spekuliert. Mit erst 27 Jahren besonders begehrt scheint aber Kurzawa zu sein. Sevilla und Arsenal gelten als mögliche neue Klubs. Der 35-jährige Thiago Silva will seine Karriere indes in seiner Heimat bei Fluminense ausklingen lassen.