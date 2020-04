„Das Verständnis ist enden wollend“, sagt Ortschef Ernst Schöpf ehrlich. 842 Menschen traten in Sölden freiwillig zum Corona-Test an, 32 von ihnen sind positiv. „Die anderen acht sind quasi Altbestand“, erklärt Schöpf. Die Hoffnung auf eine Öffnung war daher groß - und wurde am Ostersonntag enttäuscht.