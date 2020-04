Natürlich steht auch in der Leichtathletik aufgrund der Coronakrise derzeit alles still. Erbrachte Leistungen werden bis Jahresende etwa nicht für die Olympia-Qualifikation gewertet, viele Events sind bereits abgesagt. Das betrifft in Salzburg auch den Mozart 100. Zudem hofft man noch auf eine Verschiebung der Freiluft-Staatsmeisterschaft, die Ende Juni hätte steigen sollen. Eine Spitzenathletin der Union Salzburg hat aber – zumindest vorerst noch – Glück.