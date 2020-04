So saugen wir, übersättigt und erschöpft, weiter alle verfügbaren Berichte und Statistiken auf. Wir tasten uns durch den Dschungel zwischen verschwörungstheoretischem Unsinn und den seriösen Informationen der herkömmlichen Medien. Wir vertrauen wieder dem Vertrauten. Wir gehen Hinweisen nach, wo der berühmte Tunnel sein könnte, an dessen Ende das Licht zu sehen ist. Immer in Hoffnung auf Hoffnung. Da muss nun jeder seinen Umgang mit der Lage finden. Gut beraten sind jene, die den Selbstbewusstesten und den Lautesten am meisten misstrauen.