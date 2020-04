In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen Mund und Nase bedeckt sein

In jedem Linienbus und jeder Straßenbahn in Österreich oder auch in der Wiener U-Bahn müssen Mund und Nase bedeckt sein. Wobei auch Tücher und Schals als Alternativen legal sind. Zusätzlich muss man sich, sofern es möglich ist, an die Abstandsregel von mindestens einem Meter gegenüber den anderen Passagieren halten.