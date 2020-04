Die Tiroler Ärztekammer appelliert an die Bevölkerung, weiterhin den Infektionsschutz „peinlich genau“ einzuhalten. In Arztpraxen soll man besonders vorsichtig sein, um Personal, Versorgungssicherheit und Patienten zu schützen. Orientieren kann man sich an einer Liste von „Besuchsgrundsätzen“.