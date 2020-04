Mit Fußball-Bundesligist Hartberg legte Tormann Rene Swete eine starke Saison hin - als Underdog qualifizierte man sich erstmals in der Geschichte für die Top-Sechs der Liga. Nun ist man aber zum Nichtstun gezwungen, Mittwoch und Donnerstag entscheidet sich, wie‘s im Fußball weitergeht. Die „Steirerkrone“ rief den Hartberg-Tormann per Videochat an. Wie Swete die Krise meistert, was seine Hoffnung ist.