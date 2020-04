Für Zell am Sees Stadtchef Andreas Wimmreuter war das Ende der Isolation absehbar: „Die Anzahl der Genesenen war bei uns zuletzt wesentlich höher als die der Neuerkrankungen. Der Erfolg gibt uns recht.“ So auch die Statistik: In Zell am See sinkt die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle seit 2. April stetig. Im gesamten Bundesland liegt die tägliche Zuwachsrate an Neuinfektionen unter einem Prozent. In den Quarantäne-Gemeinden war sie zuletzt sogar noch niedriger, bestätigt Gernot Filipp von der Landesstatistik: „Es handelt sich bei den Neuinfektionen nur noch um Einzelfälle.“