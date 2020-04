Auf der Hauptstraße allerdings ist die gleiche Frequenz an Autos wie auch sonst an einem Karsamstag bzw. einem Samstag, an dem viele auf Urlaub sind. Was sie normalerweise ja auch wären, in Nicht-Corona-Zeiten. Würden nicht in vereinzelten Fahrzeugen Menschen mit Mund-Nasen-Schutz sitzen oder Fußgänger teils panisch auf die Seite springen, wenn eines meiner Kinder zehn Zentimeter ausschert, würde ich nicht merken, dass derzeit alles anders ist als sonst. Da sitzt ein Teenager mit einem Freund Seite an Seite auf dem Tisch der Picknickgruppe neben dem abgesperrten Spielplatz und hört Musik, dort tratschen jugendliche Freundinnen beim Spaziergang und dort drüben fährt die siebenköpfige Männergruppe auf Rennrädern vorbei. Ich ertappe mich bei den Gedanken „Auseinander!“ und „Ihr wohnt aber sicher nicht alle zusammen in einem Haushalt!“.