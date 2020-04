„Müssen bei Null anfangen“

Font will nun das Ruder wieder herumreißen. Bartomeus zweite und letzte Amtszeit endet 2021, „danach müssen wir bei Null anfangen. Trotz sportlicher Erfolge in einer Vielzahl von Disziplinen“, fordert der Präsidentschaftskandidat. Außerdem will er im Klub endlich für Transparenz, finanzielle Stabilität und ein besseres Ansehen sorgen, sowie auf teure Last-Minute-Deals in Zukunft verzichten, um die Barca-Bücher zu entlasten.