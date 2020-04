Eine 74-Jährige ist am Sonntag im Tauernklinikum in Zell am See positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie wurde am Nachmittag ins Covid-Haus nach Salzburg überstellt, sieben Mitarbeiter des Tauernklinikums und ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter sind in Quarantäne. Der Betrieb des Spitals ist sichergestellt.