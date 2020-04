In vielen Staaten ist indes noch KEINE LOCKERUNG in Sicht: In Großbritannien und Frankreich ist der Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht - daher ist auch nicht mit einer baldigen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu rechnen. Auch die Regierung in den Niederlanden gab bekannt, dass die Maßnahmen vorerst zumindest nicht verschärft werden sollen. Auch in Deutschland wollen Bund und Länder erst beraten, wie es mit den Beschränkungen weitergehen soll. Die Polen müssen indes von Donnerstag an zusätzlich zu den bestehenden Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit Mundschutz tragen. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orban vor Ostern die Ausgangsbeschränkungen auf unbestimmte Zeit verlängert. Im Südosten Europas gibt es derzeit keine konkreten Fahrpläne. In den USA will Präsident Donald Trump am Dienstag ein Expertengremium vorstellen, dass über die nächsten Schritte beraten soll.