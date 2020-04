Doch bisher waren die Bemühungen vergeblich. Das Problem: Silizium ist ein schlechter Lichtemitter, weil es üblicherweise in einem kubischen Kristallgitter kristallisiert - und das ist für die Umwandlung von Elektronen in Licht nur schlecht geeignet. „Die Krux liegt in der Natur der sogenannten Bandlücke eines Halbleiters“, erklärte Erik Bakkers von der Technischen Universität Eindhoven. Im kubischen Kristallgitter sind Leitungs- und Valenzband gegeneinander verschoben, was als indirekte Bandlücke bezeichnet wird.