Mit Stand Montag, 13 Uhr gibt es in Kärnten insgesamt 386 an dem Coronavirus erkrankte Personen. In Osttirol sind es derzeit 138 Infizierte. Von den Kärntner Patienten befinden sich 27 in Krankenhäusern, 17 stationär und 10 intensiv-mediznisch. Über das Osterwochenende sind drei neue Todesfälle dazugekommen: Es handelt sich um Männer - alle mit Vorerkrankungen - die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.