Die bereits gekauften Semestertickets sind nun wertlos, der Weg an die Universität hat sich erübrigt. Daher fordern die Studenten einen Ersatz, sie bleiben auf hunderten von Euros sitzen: „Hunderte Studierende haben sich bereits an uns gewandt“, berichtet Mario Hofer, der Vorsitzende der Hochschülerschaft an der JKU.